شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي : غزوة بدر سبقها صبر عظيم وقوة المسلمين كانت ثلث قريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن غزوة بدر سبقها صبر عظيم من الرسول، فقوة المسلمين كانت ثلث قوة قريش ولكن المدد الإلهي هو الأهم.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج كتب عليكم الصيام المذاع على قناة صدى البلد، أن الملاحظ أن الانتصار في ملحمة بدر الكبرى لم يأتِ من قبيل خوارق العادات، بل كان فيه التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة، مع مراعاة الأخلاق والقيم كالصدق والتواضع والوفاء بالعهد والعفو، والمساواة.

وتابع أن ما تبثه العبادة في شهر رمضان من علو للهمة، وانتصارٍ للنفس على شهواتها جدير بأن يجعل شهر رمضان شهرا للانتصارات، على كافة المستويات بحق.

وأضاف أن شهر رمضان لم يكن مانعا من القيام بما ينبغي القيام به مما لا موجب لتأخيره؛ كلقاء عدو مثلا، ما وقع فعلا في غزوة بدر الكبرى؛ فقد جرت في شهر رمضان فهو شهر المعارك الفاصلة والتحولات الكبرى والانتصارات التاريخية الحاسمة للأمة المحمدية.