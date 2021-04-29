شكرا لقرائتكم خبر عن دعم «تكافل وكرامة» للأسرة المستفيدة لمرحلة التعليم الجامعى العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعمل على رفع جودة حياة المواطن الأولى بالرعاية عن طريق تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر برامج الدعم النقدى والمبادرات والمشروعات التى تهدف لتوفير فرص عمل وسكن كريم، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى أسهمت بشكل كبير فى عدم تأثر مصر بتداعيات فيروس «كورونا».

وأضافت «القباج» فى جلسة حوارية بضيافة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، مساء أمس الأول، أن ملف تطوير القرى كلف ما يقرب من 200 مليار جنيه فى المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يكلف هذا المشروع 500 مليار جنيه، وأصبح التركيز أكثر على حياة الأسرة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، والتعامل مع الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادى فقط، ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات تضم 9.2 مليون أسرة بإجمالى 33 مليون مواطن.

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية تسهم فى انخفاض جودة حياة الأسرة، وتسرب الأبناء من التعليم، والزواج المبكر للفتيات، وهو أمر يرسخ للفقر ويورث الزيادة السكانية، لذا تركز الوزارة على تنمية الطفولة المبكرة والتوعية بخطورة الزواج المبكر وبحث ربط الدعم النقدى بعدم الزواج المبكر، ودعم المرأة فى الأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى نجاح تجربة مشروطية التعليم والصحة فى الحصول على الدعم النقدى فى برنامج تكافل.

وأشارت إلى أن 59% فقط من السيدات المتزوجات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، وهو ما يؤثر على نهضة المجتمعات المحلية، لذا تعمل الدولة حاليا على وضع استراتيجية لتنمية الأسرة، ومنها محور خدمى تقوم به وزارة الصحة لتلبية الاحتياجات، وتقوم التضامن على شق التمكين الاقتصادى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وشق توعوى ودينى، وهى خطة يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء بتوجيه من رئيس الجمهورية.

ولفتت «القباج» إلى «الدور الكبير للمجتمع المدنى فى مبادرة (2 كفاية)، حيث تشارك به 200 جمعية، وتعتزم الوزارة زيادتها لـ400، وتم الاتفاق على عمل بطاقات ميزة للسيدات فى الريف للمشاركة فى الشمول المالى.

وقالت «القباج» إنه من العام المقبل سيستمر دعم «تكافل وكرامة» للأسرة المستفيدة إلى مرحلة التعليم الجامعى وليس إلى مرحلة التعليم الثانوى كما هو الآن.

ونوهت بأن برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» أسهمت فى خفض نسبة الفقر، وخاصة فى الصعيد، حيث تم ضخ حوالى 50 مليار جنيه، وتم رصد تميز السيدات بإنشاء مشروعات متناهية الصغر رغم ضآلة مبلغ الدعم.. وفى إطار توفير مظلة آمنة لإنشاء مشروعات للسيدات، دشنت الوزارة برنامج «الفرصة» الذى يعمل على عدة محاور، منها إعلاء قيمة العمل، والشمول المالى، والتوعية بالقوانين، والتيسيرات التى توفرها.