شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية لإدارة المخلفات الصلبة لأطفال الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في النهوض بالبيئة جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية في هذا الشأن، من خلال الاهتمام بتوعية النشء من الصغر للحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال تصريحات على هامش تنظيم الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بوسط الصعيد، وبالتعاون مع جمعية الفنون والثقافة، حملة جديدة لتوعية الأطفال بإدارة المخلفات الصلبة وأهمية الحفاظ على النظافة العامة باستخدام الألوان والرسومات التوضيحية وتنفيذ أنشطة فنية.

وقالت «فؤاد» إن الحملات تضمنت ندوات توعوية للأطفال بأهمية الحفاظ على مستوى النظافة بالحى، كما تم استخدام رسومات يتم تلوينها من قبل الأطفال، لتوضيح الأفكار الخاصة بوضع المخلفات بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها بالشوارع، وكيفية اتباع السلوكيات الصحيحة للحفاظ على البيئة من خلال المشاركة الحقيقية والمسؤولية المشتركة بين المواطن والدولة من خلال إدماج الأطفال والشباب والمرأة والجمعيات الأهلية، لإنجاح تلك المبادرة.

كما تضمنت الحملة تنفيذ مسرحية وندوات توعوية أخرى للأطفال بضرورة الاستفادة من المخلفات المنزلية وإعادة استخدامها والتوعية بضرورة الحد من استخدام أكياس البلاستيك والعودة لاستخدام الحقائب القماشية والورقية القابلة لتدوير وغير الضارة بالبيئة.

وتم خلال الحملة الدعوة للبدء في تنفيذ مبادرات بيئية، مثل زراعة بعض الشوارع بالأشجار المثمرة، لما تمثله هذه الأشجار والمساحات الخضراء من أهمية كبيرة لإنتاج غاز الأكسجين لمواجهة الملوثات والانبعاثات الناتجة من الأنشطة الصناعية المحيطة، مثل أدخنة المصانع وعوادم السيارات وأدخنة حرق القمامة وغيرها.

كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى، وذلك من خلال عدم القطع الجائر للأشجار بهدف التجارة بها، وذلك حفاظاً على التوازن البيئى، وشارك البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بالتعاون مع ديوان محافظة أسيوط، في متابعة تكثيف أعمال التجميل والنظافة بمراكز وقرى المحافظة وكافة الوحدات المحلية ضمن فعاليات الحملة الوطنية «اتحضر للأخضر».