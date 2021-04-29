شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان : شبكة طرق داخلية لعدد من الأحياء في «السادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم وجارٍ العمل في عدد من مشروعات الطرق التي تخدم المحاور الرئيسية بالمناطق السكنية والصناعية بالمدينة، مع المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المدن الجديدة، ومتابعة أعمال المشروعات الجارية.

وأضاف «منيع»، في تصريحات، أمس، أنه جارٍ تنفيذ شبكة الطرق الداخلية للحى المميز بأطوال 48 كيلو مترا، بنسبة إنجاز تخطت 90%، كما أنه جارٍ تنفيذ شبكة الطرق الداخلية لحى النور بأطوال 18 كيلو مترا بنسبة إنجاز تخطت 90% أيضا.

وأوضح أنه جارٍ رفع كفاءة وتوسعة الطريق الإقليمى بطول 35 كيلو مترا، وعمل حارات تهدئة كمرحلة أولى لخدمة أهالى مدينة السادات والمترددين عليها ذهابا وإيابا من مدينة السادات إلى محافظات الدلتا بنسبة إنجاز بلغت 90%، وكذا رفع كفاءة طريق برك الأكسدة بطول 12 كيلو مترا كمرحلة أولى، لخدمة برك الأكسدة والمدينة الغذائية بنسبة إنجاز بلغت 50%.

وفى سياق متصل، أكد عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم وضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ الطرق التي تربط مطلع ومنزل كوبرى سيارات بمدخل الإسماعيلية 2، بالتزامن مع قرب افتتاحه، حيث تم البدء في ربط الطرق على مطلع ومنزل الكوبرى.