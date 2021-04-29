شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 21 طبيبا بسبب الغياب والخروج بدون إذن في كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر شكر عددا من الوحدات والمنشآت الصحية لمتابعة انتظام العمل وتقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة للمرضى وحل مشكلاتهم وتبين للجنة المشكلة من اللواء هشام رفعت رئيس المدينة خروج 7 أطباء من العمل دون إذن رسمي أو أي سند قانوني بالوحدة الصحية بالمنشاة الكبري وتم الشطب عليهم في خانة الانصراف كما تم إكتشاف خروج 3 أطباء آخرين بالوحدة الصحية المنشأة الصغرى وتم الشطب أثناء المتابعة.

وقال رئيس المدينة أنه بالمرور على الوحدة الصحية بقرية تصفا تبين غياب 11 طبيب من إجمالي قوة الأطباء بالوحدة وعددهم 12 طبيب والطبيب الوحيد الذي حضر تخصص «صيدلي» وتعرض العمل بالوحدة الصحية لحالة من الشلل التام في ظل توافد المرضى إلى الوحدة الصحية وغياب الشبه جماعي للأطباء وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات حيث تم إعداد تقرير مفصل بالمخالفات لعرضه على اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لاتخاذ اللازم.

اكد رئيس المركز والمدينة أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى وتوفير كافة الإمكانيات لهم والعمل على تقديم كل الدعم الطبي اللازم لهم وحسن استقبال المرضى والقضاء على معاناتهم وحل شكواهم.

لجنة المتابعة تزور الوحدات الصحيه فى كفر شكر

لجنة المتابعة تزور الوحدات الصحيه فى كفر شكر