شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الحرارة ونشاط للرياح .. توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تبدأ اعتبارً من غدًا الجمعة موجة حارة على جميع أنحاء الجمهورية وتسجل درجات الحرارة ضمن حالة الطقس غدًا الجمعة أعلي من معدلاتها فى ذلك الوقت على مستوي الجمهورية.

حالة الطقس فى مصر غدًا الجمعة

يسود طقس شديد الحرارة غدًا الجمعة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء، ويكون حارًا فقط على السواحل الشمالية.

وتتحول حالة الطقس غدًا خلال ساعات الليل إلي طقس معتدل علي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية عن حالة الجو ضمن طقس الغد بأن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية على السواحل الشمالية والقاهرة الكبري وشمال الصعير وجنوب الصعيد.

وتشير توقعات الأرصاد عن حالة الطقس والملاحة إلا أن حالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر وربع ومترين إلا ربع، وإتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلي شمالية غربية.

وتتوقع الأرصاد أن تكون حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلا ربع ومتر وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

تواصل درجات الحرارة غدًا الارتفاع فى جميع أنحاء جمورية مصر العربية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدًا، واستمرار ارتفاع درجة الحرارة عن درجة الحرارة خلال الطقس اليوم وتصبح درجات الحرارة العظمي والصغري غدًا الجمعة كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 31 – 20، درجة الحرارة في الإسكندرية 37 – 21، درجة الحرارة في طنطا 36 – 21، درجة الحرارة في وادي النطرون 34 – 19 درجة ، درجة الحرارة فى شبين الكوم 37 – 21 درجة مئوية.

وتتنبأ هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس غدًا الجمعة أن تكون درجة الحرارة فى بورسعيد 32 – 20، وفى دمياط 31 – 19، وفى الزقازيق 37 – 21، وفى المنصورة 36 – 21، وفى السويس 37 – 21 درجة، وفى الإسماعيلية 37 – 22، وفى العريش 31 – 20 درجة مئوية.

وتشير توقعات حالة الطقس الجمعة إلي أن درجة الحرارة غدًا فى دمنهور 35 – 20، وفى مطروح 32 – 19، وفي شبين الكوم 37-21، وفى السلوم 35 – 18 درجة، وفى سيوة 34 – 22 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة ضمن طقس الغد فى شرم الشيخ 39 – 25، وفى كاترين 32 – 17، وفي رفح 31 – 19، وفى الطور 34 – 21، وفى طابا 34 – 23، وفى راس سدر 32 – 19، وفى نويبع 35 – 25، وفى الغردقة 38 – 24 درجة مئوية.

وتشير توقعات حالة الطقس غدًا فى الصعيد إلى أن درجة الحرارة في فى سوهاج 39 – 24، وفى أسيوط 39 – 23، وفي الفيوم 38 – 21، وفى المنيا 39 – 23، وفى بني سويف 38 – 21، وفى قنا 39 – 25 درجة مئوية.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا الجمعة فى الأقصر 40 – 26، وفي أسوان 41 – 27، وفى إدفو 40 – 26، وفى أبوسمبل 40 – 25، وفى حلايب 33 – 25 درجة، وفى شلاتين 34 – 25 درجة مئوية، وفى الوادي الجديد 41 – 25.