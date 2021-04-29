شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار متوسطة على ساحات المسجد الحرام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المسجد الحرام هطول أمطار ، اليوم الخميس، وسط تنبيهات المركز الوطنى للإرصاد بالمملكة العربية السعودية بضرورة توخى الحظر في إمارة مكة المكرمة حيث استمرار سقوط الأمطار مع نشاط في الرياح وتدنى مستوى الرؤية.

ونشرت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر، "فيديو"، وعلقت قائلة:"أمطار الحرم المكى اليوم الخميس 17 رمضان 1442 هجريا.. مكة الآن".





ونشر المركز الوطنى للإرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبيها متقدم في منطقة مكة المكرمة التي تشمل كلا من منطقة الجموم والعاصمة المقدسة باستمرار حالة تواصل سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تأثيرات مناخية مصاحبة حيث نشاط في الرياح السطحية وتدنى في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

وشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة وطقس اليوم الخميس ، حيث يكون هناك امطار رعدية فى السعودية وحار بالبحرين وغائم في الإمارات.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.