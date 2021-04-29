شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادثين بطريق السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى شخص مصرعه بينما أصيب 6 آخرين اليوم، الخميس، في حادثين بطريق السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

وكان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس ، قد تلقى اخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق جنيفة بحى الجناين بعد بداية الطريق ب 4 كيلو، مما أدى إلى إصابة 4 آخرين.

أما الحادث الثانى بلاغ تصادم سيارتين ملاكى رقم 2314 ق ب مع 4386 ل ق بطريق القطامية العين السخنة كيلو 28 اتجاه السخنة مما أدى إلى إصابة مصرع سعيد عصام جابر طاحون 32 سنة العجوزة – القاهرة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس، سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين من مكان الحادث الى مستشفى العام.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين الحادثين تم نقلهم إلى قسم الطوارىء بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج ، لافتا إلى أن أغلب الإصابات خفيفة وتم إسعافهم من وفحصهم من طبيا.