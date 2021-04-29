شكرا لقرائتكم خبر عن أمن البحر الأحمر يشدد إجراءات تأمين الكنائس والأديرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر برئاسة اللواء سليمان شتا، مدير الأمن، من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة والمناطق والشوارع المحيطة بها وتم إغلاق شارع الكنيسة بالغردقة امام الحركة المرورية وتحويلها لشوارع بديلة أثناء اداء الصلوات بالكنيسة وتم نشر عدة أكمنة أمنية ومرورية بمدينة الغردقة ومنع انتظار أي سيارات بالقرب من من الكنائس كما تم تسيير دوريات ثابتة ومتحركة للمرور على الكنائس ومنع تواجد أي سيارات بالقرب من الكنائس والأديرة القبطية.