شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يطالب المستشفيات بمواجهة أي طوارئ مع توقعات زيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري المستشفيات المركزية والعامة والنوعية، لمتابعة سير المنظومة الصحية داخل المستشفيات الحكومية، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بالخطة التي تنفذها المحافظة للتعامل مع جائحة كورونا.

استهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر للأطقم الطبية ولكافة العاملين بالقطاع الصحي على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية استمرار العمل بنفس الروح الجماعية التي سادت المنظومة خلال الفترة الماضية، مع الاستعداد الجيد والدائم لمواجهة أية مستجدات، خاصة مع توقعات بزيادة أعداد الحالات المصابة خلال الفترة القادمة بسبب الأعياد والتجمعات المتوقعة، وذلك رغم التعليمات والإجراءات المشددة التي تنفذها أجهزة الحكومة.

ناقش المحافظ تقرير وكيل وزارة الصحة الذي يتضمن الإجراءات المنفذة حاليا في مجال مواجهة تداعيات الفيروس، والاستعدادات المتوافرة ومستوى الجاهزية لمجابهة المرض خاصة فيما يتعلق باستعدادات وجاهزية المستشفيات، لاستقبال وعزل الحالات المصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، ومتابعة الحالات بأقسام العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص لهم من وزارة الصحة، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي على الوجه الأمثل، والتأكيد على متابعة توافر القوى البشرية اللازمة بالأقسام الطبية.

وأكد المحافظ على مراجعة مخزون الأكسجين بكافة المستشفيات، مؤكدا على اسناد تلك المهمة «كأولوية أولى» لنائب مدير المستشفى، مشدداً على الاستخدام الأمثل للأوكسجين تبعاً لاحتياجات الحالات، ومراجعة الشبكات والتأكد من توافر المخزون الكافي منها، وسلامة المخارج، والصيانة الدورية لها، إضافة لمراجعة المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية ومعرفة وسائل صرفها، مع التأكيد على الترشيد في الاستهلاك حفاظاً على المال العام

كما وجه المحافظ بإعداد تقرير شامل بأية نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء من المحافظة أو الصحة مع سرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة بتلقي مصابي كورونا من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى التأكيد على المتابعة الدقيقة لحالات العزل المنزلي من مديرية الصحة، وتكليف فرق الرعاية الأساسية والرائدات الريفيات وفرق الترصد بالإدارات والوحدات برصد ومتابعة جميع الحالات وتسجيلها ومتابعتها وتوفير ما يلزم حيالها.