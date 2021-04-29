شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدن كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع هانى يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة أولاً بأول بشوارع المدينة، فضلاً عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة.

وأشرفَ العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات، ورفع الأتربة وكنس الطرق والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق، وإزالة الحشائش الضارة بالجزر الوسطى والشوارع الفرعية والطرق العامة، فضلاً عن تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار وزراعة النخيل وقص النجيل بالحدائق العامة، بالإضافة إلى تركيب صناديق القمامة بطريق الكورنيش بدايةً من مجلس المدينة حتى كورنيش الأمل، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرى القن، والروضة، ومنشأة عباس.

وأشرفَ على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على رفع المخلفات، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات بقلين البلد والمحطة، وطريق قلين/دسوق، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة بقريتى ميت الديبه، وشباس عمير.

وقام الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، بالإشراف على رفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج، والميدان، ومركز الشباب، ومحيط المستشفي، والسنترال، وقصر الثقافة، وأرض الجونة، والطريق العام، وطريق الكورنيش، ومحيط المدارس، بجوار عمارات الإسكان، وطريق المقابر،وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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