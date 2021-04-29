شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرصد التعديات على الأراضي الزراعيه بكفر الشيخ خلال الإجازة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات لرصد البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إضافية لرصد وحدة الجو مكانية لأعمال التعدي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،لمحاولة بعض الأهالي التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مستغلين فترة الإجازة الممنوحة من الدولة للموظفين بدء من اليوم الخميس حتى يوم الاثنين المقبل.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والوحدات المحلية بمتابعة على مدار الساعة من خلال الحملات أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيداً بوحدة المعلومات الجو مكانية التي ترصد على مدار الساعة أي تعديات، ويتم إبلاغ رؤساء المدن والوحدات المحلية والاجهزة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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