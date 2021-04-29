شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بفتح أسواق التصدير لمواجهه ركود الحاصلات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة بفتح اسواق التصدير للخارج، لمواجهه ركود بعض الحاصلات الزراعية، وانخفاض أسعار البصل، اقل من التكلفة، يؤدي إلى تكبد المزارعين خسائر فادحة. مؤكدا أن متوسط خسارة الفدان الواحد من البصل، تصل حاليا إلى 10 آلاف جنية .

وأضاف «أبوصدام»، ارتفعت تكاليف زراعة فدان البصل هذا الموسم دون المواسم الماضية، بسبب زيادة أسعار شتلات البصل،«البزق»، إلى 4 آلاف جنية للقيراط، حيث يحتاج الفدان إلى نحو قيراطين اثنين و12 سهم، لزراعة، بقيمة 10 آلاف جنية. بالإضافة إلى حرث وتخطيط الأرض للزراعة والأسمدة العضوية الكيماوية وأجور العمالة وتكلفة الري والرش وقيمة المبيدات، والقيمة الايجارية للفدان، بما يزيد على 25 ألف جنية التكلفة الإجمالية .

وأكد «أبوصدام» أن إنتاجية الفدان من البصل 15 طن بسعر 1100 جنية للطن، مما يعني أن الفدان الواحد يحقق خسارة قدرها 10 آلاف جنية .

وكشف «ابو صدام» عن تدني الأسعار بسبب زيادة المساحة المنزرعة على 200 ألف فدان بإجمالي إنتاجية 3 مليون طن، في ظل قلة الطلب ووقف التصدير. مطالبا الحكومة بفتح الأسواق الخارجية لاستيعاب الكميات المنتجة .