شكرا لقرائتكم خبر عن (صور) .. السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا على الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً على سلامتهم.

وذكر المتحدث الرسمي أن جولة الرئيس تضمنت تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبدالحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع ٦ حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، بما فيها كوبري الصاعقة وكوبري طريق النصر بجوار النادي الأهلي، والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي وحققت الانسياب المروري المطلوب، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة.

وتوقف الرئيس ليتحدث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم اثناء مرور، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى احوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام باجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

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السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

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