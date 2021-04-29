شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 5 كليات و121 مدرسة و48 معهد أزهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى جلسته اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد - رئيس الهيئة، ٥ كليات وهم كلية طب الفم والأسنان جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وكلية التربية جامعة حلوان، وكلية الطب بقنا جامعة جنوب الوادى، وكلية الهندسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وكلية الطب البشرى بنين بدمياط جامعة الأزهر.

واعتمد المجلس 4 برامج تعليمية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وهم، برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية، برنامج الهندسة الكهربية تخصص هندسة الاتصالات والحاسبات، برنامج الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات، برنامج هندسة الحاسبات، كما أصدر المجلس عدة قرارات اعتماد لـ121 مدرسة، و48 معهد أزهرى بالتعليم قبل الجامعى.