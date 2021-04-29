شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. بدء الإجازة الصيفية اليوم لطلاب النقل بعد انتهاء امتحانات شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

إنشاء 9 أبراج بمثلث ماسبيرو.. جولة لـ"الخليج 365" داخل المشروع.. فيديو

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الصحة: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا من 9 صباحا وحتى 10 مساء فى أيام الإجازات

وزير الكهرباء: ندرس رفع قدرة خط الربط مع ليبيا حتى 3000 ميجا وات

بدء الإجازة الصيفية اليوم لطلاب النقل بعد انتهاء امتحانات شهر أبريل

"الصحة" تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

السكة الحديد تؤجل إعلان الفائز بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد إلى بعد العيد

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طريق حر من بنها للمنصورة

وزير التعليم العالى يتفقد مبانى جامعة برج العرب.. ويؤكد: تخدم قطاعا عريضا من الطلاب

التنمية المحلية: بيع 650 طن لحوم ودواجن ومنتجات غذائية ضمن مبادرة "شباب الخير"

السكة الحديد تعتذر عن تسيير 3 قطارات بخطوط بديلة بسبب إصلاح القضبان