شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير فى 6 ساعات.. تعرف على سعر الذهب فى مصر والعالم اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ وكبير خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس 29 أبريل 2021 بعدما واصل ارتفاعه في بداية التعاملات، اليوم، وهو الارتفاع الذي بدأ فيه منذ مساء الأربعاء، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر بمقدار 9 جنيهات خلال 6 ساعات فقط.

كما انخفض سعر الذهب عالميا في التعاملات الفورية بشكل كبير في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، محققا صدمة للمتداولين في البورصات العالمية، حيث انخفضت الاوقية «الأونصة» في منتصف التعاملات بمقدار 20 دولار خلال 6 ساعات فقط وذلك على الرغم من قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى، مساء الأربعاء، بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة ومستقرة قرب الصفر (بين 0.25%-0.00%)، كما أبقى على برنامج مشتريات السندات بقيمة 120 مليار دولار شهريًا، بهدف تدعيم الاقتصاد الذي تعرض لعاصفة كورونا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم الخميس 29 أبريل، 775.54 جنيه، وكانت في صباح اليوم، 784.66 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في منتصف تعاملات الخميس، 1،760.59 $، وكانت في الصباح 1,780.93 $.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في منتصف التعاملات اليوم الخميس 29 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 29 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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