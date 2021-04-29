شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بالمجمعات الاستهلاكية: كيلو البلطي بـ28 جنيهًا والفسيخ بـ120 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة، بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة لتلبية احتياجات المواطنين خلال أعياد شم النسيم، بالإضافة إلى توفير الفسيخ والرنجة،

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنه وسيتم طرح كميات كبيرة من الأسماك «طازجة ومجمدة ومملحة»رنجة وفسيخ«بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى.

وفيما يلي أسعار منتجات الأسماك والرنجه والفسيخ في منافذ المجمعات الاستهلاكية:

الفسيخ بسعر 120 جنيهًا للكيلو والرنجة من 34 وحتى 36 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي طازج بسعر 28 جنيها للكيلو

سمك أسوان بلطي كبير 33 جنيهًا للكيلو

شبار أسوان 22 جنيه.

منظف 28 جنيه جنيها للكيلو.

سوبر طازج 55 جنيها.

سبيط بسعر 140 جنيها.

ماكريل يابانى 30 جنيهًا للكيلو.

ماكريل ايرلندى مجمد 38 جنيها.

ماكرونة نرويجى 30 جنيها.

مكرونة أيسلندى 30 جنيه للكيلو.

سردين بسعر 18 جنيها بجانب طرح كميات كبيرة من منتجات الجمبرى.

شوربة مخلية «800جرام» بـ47 جنيها.

شرائح كاليماريا 800 جرام بـ60 جنيها.

فيليه قشر كبير بـ130 جنيها.