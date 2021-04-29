شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الخميس، أعمال التطوير الجارية بميدان البساتين بالخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وجه «السزملوط» باستغلال أرض جمعية المسنين القديمة لإقامة ساحة إنتظار للسيارات بمحاذاة المباني المجاورة لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين بالميدان، كما وجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير المتبقية في الموعد المحدد.

كما وجه بتشجير وتوسعة المنطقة الكائنة امام المنطقة الصناعية الاولي بالخارجة ،كما وجه بإنشاء سور محيط بالمنطقة وتجميل المدخل المقابل لطريق الداخلة لإضفاء مظهر حضاري للمنطقة.