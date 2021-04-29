شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الوادى الجديد» يواصل تحصين الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الطب البيطرى في الوادى الجديد، الخميس، تنفيذ فعاليات الحملة القومية الأولى لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور ناجي عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن لجان التحصين تنفذ أعمالها اليوم، بمنطقة قرية عبدالمجيد الجغيل التابعة لقرية النهضة ومنطقة جلجام بمركز الفرافرة، وذلك لضمان حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة المختلفة.

وأكد ناجي أن لجان تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الجلد العقدي بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية في المراكز الخمس، في الخارجة، باريس، بلاط، الداخلة، الفرافرة، تواصل العمل لتحصين الماشية ومنع إنتشار المرض، وانه على جميع مربين الماشية عدم التأخر والتقاعس في تقديم المواشي للجان التحصين حتى يتم الانتهاء سريعاً من أعمال التحصينات، في ظل توافر الأمصال والأدوية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية .