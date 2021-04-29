شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يُهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل اللواء أشرف الداوودى محافظ قنا، الخميس، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس، وجميع الإخوة المسيحيين بمحافظة قنا بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وبأعياد الربيع، مؤكدًا وحدة الشعب المصرى في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

كما أعرب الداوودي عن «خالص دعواته لله عز وجل بأن بحفظ بلادنا وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية»، مناشدًا جميع المواطنين بضروره الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحتهم وسلامتهم.