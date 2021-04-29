شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار منتجات عيد الفطر بالمجمعات الاستهلاكية: كيلو الكعك بـ70 جنيهًا والبسكويت بـ60 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس، طرح منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة بمختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بجانب أيضًا طرح كل منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وقامت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بإنتاج كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة وتوفيرها لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين حيث طرح علبة كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ150 جنيه وعلبة كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ 225 جنيه وعلبة كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ300 جنيه وعلبة كعك مشكل عادى 5 كيلو بـ 375 جنيه وعلبة كعك مشكل شفاف عادى «معبأ في علبة باغة شفاف» زنه 1.5 كيلو بـ 135 جنيه وعلبة كعك مشكل شفاف عادى زنه 2 كيلو بـ 165 جنيهًا.

كما يتم طرح علبة كعك مشكل مكسرات زنة 1.5 كيلو جرام بـ 165 جنيه وعلبة كعك مشكل شفاف مكسرات «معبأ في علبة باغه شفاف» زنه 2 كيلو جرام بـ 220 جنيه وعلبة كعك مشكل شفاف مكسرات زنه 3 كيلو بـ 325 جنيه وكيلو البسكويت نشادر بسعر 60 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة 65 جنيهًا وطرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات 100 جنيهًا للكيلو، وكذلك طرح كيلو بيتى فور عادى 70 جنيها وبيتى فور لوكس 100 جنيها بجانب طرح غريبة سادة 90 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 100 جنيها وبيتى فور عادى 70 وبيتى فور سابلية 95 جنيه للكيلو وبيتى فور لوكس 100 جنيه.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية باستمرار طرح منتجات العيد وكذلك وتوفير منتجات اللحوم والدواجن وبكميات كبيرة بالمنافذ التابعة للوزارة بأسعار مخفضة مقارنة بالمنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى، كما وجه الوزير باستمرار صرف المقررات التموينية والسلع المدعمة في مواعيدها المحددة.

من جانبه، أكد اللواء على أشرف عبدالمجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أنه تم طرح كميات كبيرة من منتجات الكعك والبسكويت بكافة أنواعها في منافذ التابعة للشركة والتي تصل إلى 15 منفذا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية كما يتم منح نسبة خصم 10% لطلبات الجملة.

وأشار أشرف إلى أنه يتم طرح المنتجات أول بأول لتوفيرها للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن توفير المنتجات، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدعم الشركة من أجل توفير منتجات ذات جودة عالية.