شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الفيوم تُغلق ٤ أديرة خلال عيد القيامة وشم النسيم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، الخميس، غلق 4 أديرة تابعة للإيبارشية، أمام الزيارات الفردية والجماعية، يومي عيد القيامة المجيد وشم النسيم، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المطرانية في بيان، الخميس، إن أديرة رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، والقديس الأنبا أور بجبل النقلون، والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان، ودير وكرمة القديس الأنبا إبرام،بقرية العزب بمحافظة الفيوم، لن تستقبل زيارات فردية أو جماعية خلال يومي عيد القيامة وشم النسيم.