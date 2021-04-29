شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف «الزعبلاوى» بالقيام بأعمال عميد كلية الزراعة بمشتهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الخميس، قرارا بتكليف الدكتور محمود الزعبلاوي الأستاذ بقسم المحاصيل ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، بتسيير أعمال عمادة كلية الزراعة بجانب عمله.

كان الدكتور محمود مغربي عميد الكلية السابق، انتهت مدة عمادته للكلية، وتم فتح باب الترشح لإختيار عميد جديد.

كما أصدر «الجيزاوى»، قرارا بتجديد ندب الدكتور إسلام عبدالغفار الشعراوي المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا للعمل مديرا تنفيذيا للمعلومات بالجامعة (cio).