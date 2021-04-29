شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الغربية»: تحصين 118 ألف حيوان ضد الجلد العقدى حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إنه تم تحصين 118 ألف و298 حيوان من الأبقار والأغنام ضد مرضى الجلد العقدى، وجدرى الأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية في 3 أبريل الجاري وحتى اليوم الخميس، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف «أنور» في تصريحات صحفية، الخميس، أن عملية التحصين تضمنت 94 ألف و989 من الأبقار، و23 ألف و309 من الأغنام والماعز.