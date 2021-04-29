شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تستثني ذوي الإعاقة البصرية من شرط الحصول على «التحول الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، خلال اجتماع مجلس الجامعة، الخميس، استثناء ذوي الإعاقة البصرية من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي للفئات المستهدفة منها، على أن تتولى الجامعة مسئولية تحديد نسبة الإعاقة ومدى استحقاقها للإعفاء.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القرار جاء بناء على الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تعتبر شهادة أساسيات التحول الرقمي شرط لمنح طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى اعتبارها أحد الدورات المطلوبة لترقية أعضاء هيئة التدريس للدرجة الأعلى.

وأكد الدكتور منصور حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجههم أثناء مسيرتهم العلمية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تحسين سير العملية التعلمية.