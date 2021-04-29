شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا: تقليل الكثافات بأتوبيسات نقل الطلاب 50% لمواجهة جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا الخميس، على تطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، والوقائية بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ومراعاة التباعد، وتقليل الكثافة بأتوبيسات نقل الطلاب داخل الحرم الجامعي إلى 50% من طاقتها .

وقال «عبدالنبي» خلال اجتماع مجلس الجامعة، الخميس، إنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى بكل المستشفيات الجامعية التخصصية للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الطبية للحالات المصابة أو المشتبه اصابتها بفيروس كورونا، وتكريس المجهودات العلمية لكوادرها البشرية وما تمتلكه من تجهيزات وقدرات تقنية بمستشفياتها لمواجهة الجائحة، مضيفًا أنه تم زيادة أسرة العناية المركزة بمستشفى القلب والصدر الجامعي «مستشفى العزل» حاليًا بعدد 20 سريرًا لتصل إجمالي طاقتها الاستيعابية إلى 36 سرير عناية مركزة، تم تخصيص 50% منها لتقديم الخدمة مجاناً.