شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل وإصابة 2 في حريق شقة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقي طفل مصرعه وأصيب 2 آخران في حريق نشب في وحدة سكنية بالسويس، وتم نقل احد المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج، بينما تلقى الآخر الخدمة العلاجية بمكان الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في عقار بشارع أحمد عفيفي، بقرية «عامر» في الجناين ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتين إطفاء لموقع الحريق، كما دفع مرفق إسعاف السويس بإشراف الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق بـ 3 سيارات كتأمين طبي للحريق.

وأفاد الفحص بأن الحريق نشب في شقة بالدور الثاني في عقار مكون من 3 طوابق، وأخمد رجال الإطفاء الحريق قبل امتداده لباقي العقار.

وأسفر الحريق عن مصرع الطفل مصطفى م م 3 أعوام، كان داخل الشقة، بينما أصيب باختناق كل من عبدالرحمن ع22 عام، وأحمد ش 20 عام ونقل رجال الإسعاف المصاب الأول للمستشفى لتلقي العلاج، بينما رفض الآخر وتلقي الخدمة الطبية والإسعافات الأولية.