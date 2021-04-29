شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين الخميس، الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية بالمركز وتحت إشراف النواب.

وقال «سلامة» لـ«المصري اليوم» إنه تم متابعة صيانة كشافات الإنارة على مستوى المركز والمدينة وتبديل الكشافات العاطلة لأخرى صالحة، كما تم متابعة أعمال النظافة العامة بقلين المحطة وقلين البلد واستكمال أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بطريق قلين دسوق ورفع أطنان من مقلب القمامة الموجودة بهذا الطريق منذ سنوات حفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة، وصحة المواطنين، كما تم متابعة عمليات التعقيم والتطهير للمدينة والقرى في إطار إجراءات مواجهة كورونا طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأكد رئيس مركز ومدينة قلين على ضرورة متابعة كل القرى والمركز، من حيث عملية رفع الإنارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى.

كورونا

كورونا

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