شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يبحث إنشاء فرع لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان لرعاية المشردين بدون مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، لبحث إنشاء فرع لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان المشهرة مركزيًا بوزارة التضامن لرعاية المشردين من الكبار والسيدات والأطفال بدون مأوى.

وقالت «سرور» إن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، رحب بالفكرة وتم الاتصال بشكل فوري بالاستاذ إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن بالمنوفية، لبحث الطلب وتوفير مكان مناسب للمؤسسة وبالفعل تمت معاينة لأحد الأماكن المقترحة لعمل دراسة عليها وتقديم مقترحات لتعاون الجمعيات الخيرية تحت مضلة التضامن الاجتماعي لخدمة أهالينا من المشردين بسبب ظروفهم الاجتماعية.