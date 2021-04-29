شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء تستمر لمدة أسبوع.. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد خلال هذه الأيام لموجة شديدة الحرارة تؤثر على كافة الأنحاء، وسط توقعات هيئة الأرصاد باستمرار هذه الموجة لمدة أسبوع، وتحذيرات للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس .

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التى تشهدها البلاد حاليا مستمرة لمدة أسبوع ، حيث ترتفع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام .

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة من الارتفاع فى درجات الحرارة بدأت من اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تسجل القاهرة ومحافظات الوجه البحرى درجات حرارة تصل إلى 41 درجة.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس بدون غطاء واقى للرأس، وذلك تزامنا مع الارتفاع فى درجات الحرارة الذى يؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في الظهيرة وقت تسجيل أعلى درجات الحرارة، ومحاولة تناول وجبات تحتوى على مرطبات وكميات من السوائل لتعويض ما يتم فقده من المياه خلال ساعات الصيام.

وأشار شاهين إلى أن اليوم يشهد ارتفاع من 3 إلى 4 درجات مقارنة بطقس الأربعاء، وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، فتنخفض حوالى 10 درجات، لافتا أن حالة الطقس اليوم تختلف عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك تزامنا مع الارتفاع فى درجات الحرارة الذى يؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على المواطنين عدم التعرض للشمس لفترات طويلة خاصة وأن الأجواء شديدة الحرارة ، وارتداء غطاء الرأس، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل ، ومتابعة النشرة الجوية باستمرار .

وشهد اليوم الخميس ، ارتفاعا فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء تستمر لمدة أسبوع

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء تستمر لمدة أسبوع