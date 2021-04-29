شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: إزالة 308 حالات منذ بدء الموجة الـ17 لإزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية

جاء ذلك خلال اطلاعه، الخميس، على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم«أمس الأربعاء» إزالة 8 حالات تعد بالردم على مساحة 2150 متر بزمام مركز ومدينة الواسطى،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 308 حالة تعد على إجمالى مساحة 111 ألف و400متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى أمس

فيما أشار «أحمد إبراهيم» إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.