شكرا لقرائتكم خبر عن بدون حضور شعبي كنائس الفيوم احتفلت بخميس العهد بـ 7 قساوسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الفيوم، بعيد «خميس العهد»، اليوم، وسط تواجد شرطي حول الكنائس لتأمين الصلوات، وتطبيق القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتقال العدوى بفيروس «كورونا» المستجد.

اقتصر حضور القداسات، على القساوسة وعدد لا يزيد عن 7 من الشمامسة في كل قداس، دون حضور شعبي، تطبيقا لقرارات المطرانية، حرصا على حياة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وحرص الحضور من القساوسة والشمامسة، على ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد المقررة، لمواجهة انتشار الفيروس، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، طبقا لتقارير وزارة الصحة اليومية.

شهد القداس الإلهي، الطقوس المقررة بهذه المناسبة، واختتمت الصلاة بصلاة البصخة، الخاصة بأسبوع الآلام، الذي يعد من أقداس أيام السنة لدى المسيحيين.