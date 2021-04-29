شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4500 كيلو رنجة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توجيهاته إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بتشديد الرقابة وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش على مواقع تصنيع وبيع وتداول الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة بمناسبة شم النسيم.

من جهته قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة تواصل حملات التفتيش المفاجئة على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع منتجات اللحوم خلال الإجازة وأعياد الربيع وشم النسيم، مؤكدا إلى أن الأولوية الأولى للحملات التفتيشية هي ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة للمواطنين.

‏من ناحيته قال الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية أن حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال الثلاثة أيام الماضية أسفرت عن ضبط 2350 كجم أسماك مدخنه( رنجه ) وأسماك مجهزة للتصنيع (هارنح ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي و2150 كجم أسماك مدخنه( رنجه ) وأسماك مجهزة للتصنيع (هارنح ) يشتبه بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عل جميع المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصه في ذلك.

كما صرح الدكتور أحمد صالح مدير مديرية الطب البيطري بمحافظه اسوان بأن أطباء ادارة المجازر بالمديريه قاموا بحملة تفتيش مكثفة ومكبرة علي محلات بيع الاسماك والفسيخ للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمى.

ياتي كل ذلك بناءا على توجيهات وزير الزراعة بتشديد الرقابة البيطريه علي الأسواق وكافة المنتجات الغذائية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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