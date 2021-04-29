شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفسيخ والأسماك والرنجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة، تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة لتلبية احتياجات المواطنين خلال أعياد شم النسيم، بالإضافة إلى توفير الفسيخ والرنجة.

وتطرح كميات الأسماك "طازجة ومجمدة ومملحة "رنجة وفسيخ" بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.

ويستعرض الإنفوجراف التالى، أسعار منتجات الأسماك والرنجة والفسيخ.