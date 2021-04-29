شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 22 أسرة من مسار محور شينزو آبى بمدينة الأمل لوحدات المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال تسكين الأهالى من مدينة الأمل بوحدات بديلة بمشروع المحروسة بمدينة السلام، والتى تقع عقاراتهم بمسار محور شينزو آبى بمدينة نصر، حيث تم تسكين عدد 22 أسرة، تحت إشراف العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة.

كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة استكمال أعمال الإزالات اليوم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائرى بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.

ويتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية.

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور، التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.