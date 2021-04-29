حملة أمنية بالقليوبية وأسيوط تلاحق حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي بالقليوبية وأسيوط.

وضبطت الحملات بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية 5 أسلحة نارية، عدد من الطلقات النارية بحوزة 5 متهمين، 15 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من مواد مخدرة متنوعة بحوزة 15 متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية"، قطعة سلاح أبيض، متهمين اثنين تحت المراقبة، متهمين اثنين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضيتان وتنفيذ 7132 حكم قضائي متنوع.

وفي سياق متصل شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط.

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، طبنجة بحوزة 4 متهمين.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.