سباك يطعن عاطل تحرّش بشقيقته في الخليفة.. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر نيابة الخليفة، التحقيق في واقعة قيام سباك بطعن عاطل تحرّش بشقيقته في شارع أمين الجندي بالخليفة.

كان قسم شرطة الخليفة تلقى إشارة من مستشفى المنيل الجامعي باستقبالها المصاب "م. ع" عاطل، مُصاب بجرح طعني نافذ بالبطن وعلى الفور انتقل رجال المباحث لسؤال المجني عليه.

وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم "إ. م" سباك، إثر قيام الأول بالتحرش لفظيًا بشقيقة المتهم، فاستل المتهم سكينًا وسدد إليه طعنة في البطن.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لتحرش المجني عليه بشقيقته "س. م" 22 سنة في الشارع.