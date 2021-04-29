بـ 124 "طربة حشيش".. جهود قطاع مكافحة المخدرات في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية.

وضبط الحملات 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- كمية لمخدر الأفيون وزنت 250 جرام- 700 قرص مخدر- سيارة- مبلغ مالي– هاتفان محمول بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بسوهاج.

وفي القليوبية تم ضبط كمية لمخدر الهيروين- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية".

وأسفرت الجهود عن ضبط كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتفان محمول بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالسويس.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.