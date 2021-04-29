الداخلية: مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لمواطنين بالقاهرة وكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قطاع الأحوال المدنية مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لمواطنتين محجوزتين بالمستشفى بمحافظتي القاهرة وكفرالشيخ وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقتي الرقم القومي الخاصة بهما وتسليمهما لهما.
وواصل القطاع استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي القدرات الخاصة بمقر فرع القطاع بمحافظة كفرالشيخ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.