الأمن العام يلاحق تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم استهدفت دائرة مركز شرطة سنهور لضبط متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود الحملات بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5 أسلحة نارية بحوزة 5 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية"، 3 قضايا مخدرات، ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، قطعة سلاح أبيض بحوزة متهم "له معلومات جنائية" وتنفيذ 153 حكم قضائي متنوع وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.