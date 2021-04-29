شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع حلويات ومصنع تعبئة مواد غذائية يعملان بدون ترخيص في أشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأنه تم شن حملات تموينية مكبرة بنطاق المحافظة على مدار يومين، أسفرت عن تحرير 313 محضر تموينى تنوع بين 112 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وغير مطابق للمواصفات و201 محضر أسواق بيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الاعلان عن الاسعار ومحاضر أخرى.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية برهيم بمنوف لإدارته مخزن مواد غذائية بدون الحصول على التراخيص اللازمة وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط 2 طن أرز، 1طن مسلى صناعى، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل مستلزمات طبية مجهولة المصدر ببندر منوف لحيازته وعرضه للبيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد 2400 أمبول طبي لسحب العينات مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية طملاى مركز منوف لإستيلائه وتصرفه في كمية من الدقيق البلدى المدعم والمخصص لإنتاج المخابز البلدية والمحظور تداوله بهدف إعادة بيعه في السوق السوداء وتم ضبط عدد 16 شكارة دقيق بلدي مدعم.

وأضاف «الجمال» أنه تم تحرير محضرين جنحة بمركز أشمون، أحدهما ضد صاحب مصنع تعبئة مواد غذائية بناحية شطانوف لإدارة النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم ضبط 1 طن خل خام و900 كجم حامض خليك وعدد 4،300 طن خل منتج نهائى، والآخر ضد صاحب مصنع حلويات بناحية شنواى لإدارة النشاط بدون الحصول على التراخيص، وتم ضبط 900 كجم عسل جلوكوز , 500 كجم سكر , و500 كجم دقيق فاخر، 400 كجم سميد، 330 كجم مسلي صناعي، بالاضافة إلى 15 اسطوانة غاز كبيرة الحجم زنة 25 كجم.