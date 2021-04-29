شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 19 عامًا.. نجاح استبدال «فقرة قَطَنية» بأخرى صناعية لفتاة بمستشفى العامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبى متخصص في مستشفى العامرية العام بالإسكندرية، الخميس، عملية جراحية دقيقة لاستئصال فقرة قطنية مكسورة لمريضة واستبدالها بفقرة صناعية.

وقال الدكتور مصطفى حسين الطويل، مدير عام المستشفى، إن الفريق الطبي الذي أجرى العملية من قسم جراحة المخ والاعصاب، وتعد من العمليات الجراحية الكبيرة في تخصص المخ والاعصاب، حيث استقبلت المستشفى حالة تبلغ من العمر 19 عام تعانى كسور متعددة نتيجة سقوط من أعلى وكانت تعانى من كسر مضاعف بالفقرة الثانية القطنية وضغط على النخاع الشوكي وتم إجراء العملية لثبيت الفقرات واستئصال الفقرة المكسورة ووضع فقره صناعية بديلة.

وأوضح «الطويل» أن العملية استغرقت 4 ساعات بغرفة العمليات، مؤكدًا أن المريضة حالتها مستقرة، وتخضع للعلاج والمتابعة بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه شارك في إجراء العملية نخبة من أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.