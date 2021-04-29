شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يزور كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس للتهنئة بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، الخميس، كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس، برفقة مسؤولي الجهاز، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

وقدم رئيس الجهاز، خلال زيارته باقة من الزهور لرعاة الكنيسة، معربًا عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بعيد القيامة، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية تعبيرًا عن روح المحبة والمودة، متمنيًا حلول العيد على الإخوة الأقباط وعلى كل مصرنا الحبيبة، بكل خير.

كان في استقبال رئيس الجهاز رعاة الكنيسة كلاً من القس شنودة منير، والقس كارس حكيم، معربين عن ترحيبهما برئيس الجهاز والوفد المرافق له.