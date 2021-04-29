شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد قافلة طبية بقرية ميت أبو عربي بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، أعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت أبو عربي التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، والتي بدأت اليوم وتستمر حتي مساء غدا الجمعة، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

تابع وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبي علي المرضي بالقافلة في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم من أهالي القرية حتي وقت الزيارة ٤٠٠ مريض.

وقام وكيل وزارة الصحة بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، وأكد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما قام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي، وكذلك متابعة الأم والجنين أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، وناشد المواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالتوجه لأقرب مركز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.