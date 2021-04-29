شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 691 حكما قضائيا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 691 حكما قضائيا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 3 أحكام جنايات و165 بالحبس الجزئي و24 حبسا مستأنفًا و344 غرامة و157 حكم مخالفة متنوعة.

وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.