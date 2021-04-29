شكرا لقرائتكم خبر عن طوارىء في «مياة القليوبية» خلال عيدي العمال والربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن العمل يسير في كافة القطاعات والمواقع والمحطات التابعه للشركه بنظام الورديات لضمان استمرار واستدامة الخدمة للمواطنين وتدعيم فرق الطوارئ لمواجهة أي مشاكل طارئة وذلك في اطار الاحتفال بعيدى العمال وشم النسيم مؤكدا انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات بهذه المناسبتين

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في بيان له على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل جميع مواقع العمل في ظل مواجهة تدعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «مجاهد» أنه تم إجراء أعمال الصيانة المختلفة والتى شملت عدد من طلمبات المياه للمحافظة على التشغيل بالمستوى القياسي لسد احتياجات المواطنين من استهلاك المياه خلال فترة الأعياد، وتم إصدار التعليمات لمديرى المحطات لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة على مدار اليوم والإبلاغ الفوري في حالة ظهور أعطال.

وتواصل شركة القليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال التطهير لخطوط الصرف الصحي بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة التطهير المكثفة الموضوعة من قبل الشركة.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحي، تجنبًا لانسداد الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، وحفاظًا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بمياه الشرب أو الصرف الصحي، موضحا أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو من المحمول على رقم 0120 0288880