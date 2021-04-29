شكرا لقرائتكم خبر عن رفع القمامة من منطقة أبراج الزهور بمدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، لشكوى سكان أبراج الزهور بالمدينة من تراكم القمامة والمخلفات والأتربة، حيث وجه سيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة لرفع القمامة وكافة المخلفات بمنطقة الأبراج وتم رفع كافة المخلفات والأتربة الموجودة بالشوارع والتوجه إلى المدفن الصحي بأبوزعبل.

كما تم القيام بحملة نظافة على مدار اليوم لرفع المخلفات بالطرق العامه ومداخل ومخارج القرى وشملت الحملة طريق السريع القديم وكوبري كفرالجزار وكورنيش النيل وطريق جسر النيل وتم استخدام عربة المكنسة الخاصة بمجلس مدينة بنها لشفط الأتربة من على جانبي الطريق حيث وتم رفع 40 طن مخلفات تقريبا ونقلهم للمدفن الصحى.

وضبطت الأجهزة التنفيذية بالمدينة عربة كارو تقوم بالنبش وإلقاء المخلفات في الشوارع والنبش بصناديق المقامة وتم التحفظ على العربة بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بمنع سير العربات الكارو داخل المدينة.

وفى إطار حملات التطهير للحد من انتشار فيرس كورونا قامت الوحده المحليه لمدينة ومركز بنها بالتنسيق مع إدارة الصيانة وتجميل المدينة بحملة تطهير للمستشفيات والمصالح الحكومية والشوارع وذلك للحد من انتشار فيرس كورونا وسيتم أعمال التطهير بصفة دورية للمنشآت الحكومية والمستشفيات والشوارع.