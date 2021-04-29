شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية طرق المنيا: انتهاء أعمال رصف شوارع عزبة شاهين ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الطرق بالمنيا، الانتهاء من أعمال رصف شوارع عزبة شاهين بمركز المنيا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف شوارع عزبة شاهين بالمنيا