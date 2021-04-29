شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «زراعة مشتهر» يقدم كشف حساب 6 سنوات: زيادة الإقبال على الكلية وتطوير اللوائح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور محمود مغربي عميد كلية الزراعة بمشتهر، جامعة بنها، كشف حساب ما تم من إنجازات خلال تولية عمادة الملية خلال فترتين متتاليتين.

وأعرب العميد، خلال ثلاث لقاءات منفصلة برؤساء الأقسام العلمية، ومديرى الإدارات المختلفة، وأعضاء اتحاد الطلاب بالكلية (مع مراعاة الاجراءات الاحترازية)، بحضور وكلاء الكلية ومدير عام الكلية، عن سعادته البالغة بعمله طوال أكثر من ست سنوات عميدا لكلية الزراعة بمشتهر، مشيرا إلى أنها كانت فترة رائعة من التعاون والجهد المبذول بين قطاعات المؤسسة المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة.

واستعرض أهم انجازات الكلية خلال هذه الفترة، وما حققته الكلية من تطوير للبنية التحتية والبرامج التعليمية الجديدة، وتطوير اللوائح الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل، وكذلك تطوير للأبنية التعليمية، وإنشاء المعامل والصوب الزراعية والمزارع السمكية، والتوسع في ابرام برتوكولات التعاون على الصعيدين الدولى والمحلى، وتجلى ذلك في تحقيق أكثر من 80% لعام ٢٠٢٠ من الخطة الاستراتيجية الخمسية للكلية والجامعة 2017 – 2022م، معبرا عن سعادته بثقة المجتمع الخارجى بالكلية، وبالنجاح الذي حققته من تحدي وإيجاد بيئة تعليمية محفزة للطلاب، والذى انعكس على زيادة الإقبال الطلابى على كلية الزراعة، وعلى ما شهدته مصر من اهتمام القيادة السياسية بالزراعة والتنمية المستدامة.

وأكد «مغربي»، أن هذا الجهد المبذول ليس سوى عمل جماعى تضافرت فيه جهود جميع منسوبى كلية الزراعة، موجها لهم الشكر والتقدير على جهودهم وعطائهم الدائم والمستمر في سبيل رفعة مؤسستنا العريقة ومظهرها المشرف مما انعكس على حصول الكلية على أفضل عشر كليات على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز الحكومى لعام ٢٠١٩م.

ودعا الجميع إلى المضى قدما نحو الأفضل، متمنيا لهم المزيد من الإبداع والتقدم، كمل دعا إلى الترابط، وإعلاء روح المصلحة العامة، ونبذ الشائعات والتغاضى عن السلبيات، للحفاظ على مسيرة العمل والنجاح مع القيادة القادمة.

وأعلن «مغربي»، بأن أهم انجازات الكلية خلال فترة توليه المسئولية، تم توثيقها في ملف خاص سيتم توزيعه على رؤساء الأقسام العلمية، ورفعه الكترونيا على بوابة الكلية.